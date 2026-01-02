Sábado – Pense por si

Feridos em incêndio em bar de estância suíça levados para hospitais de países vizinhos

O incêndio num bar na estância de esqui em Crans-Montana, na passagem de ano, fez mais de 40 mortos e mais de uma centena de feridos. O hospital regional rapidamente atingiu a sua capacidade máxima e os feridos, muitos com queimaduras graves, foram transportados para hospitais noutros pontos da Suíça e para a Itália e Alemanha.

