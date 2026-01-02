Sábado – Pense por si

02 de janeiro de 2026 às 12:27

“Um dos jovens tem queimaduras mais profundas e extensas”: três vítimas de incêndio em estância suíça tratadas em Itália

Três italianos feridos no incêndio que deflagrou num bar em Crans-Montana, na Suíça, na noite de passagem de ano foram transportadas de helicóptero para um hospital em Milão, Itália. O incêndio fez mais de 40 mortos e mais de cem feridos.

