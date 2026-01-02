Sábado – Pense por si

02 de janeiro de 2026 às 20:35

Imagens aéreas mostram impacto de ataque com mísseis em Kharkiv

Mísseis russos atingiram uma área residencial de Kharkiv, no leste da Ucrânia, ferindo pelo menos 19 pessoas, de acordo com o presidente Volodymyr Zelenskyy. O ataque causou danos em edifícios e infraestruturas na cidade.

