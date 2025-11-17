Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 14:44

Zelensky e Macron visitam a sede da Coligação de Voluntários após assinarem declaração para a compra de caças

O presidente ucraniano juntou-se ao seu homólogo francês para uma reunião sobre questões militares na sede da Coligação de Voluntários, em Suresnes. A coligação reúne 35 países que trabalham em garantias de segurança para a Ucrânia em caso de cessar-fogo com a Rússia.

