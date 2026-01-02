Sábado – Pense por si

02 de janeiro de 2026 às 22:05

Quatro pessoas presas após edifício colapsar em Nairobi

Quatro pessoas, incluindo um trabalhador, ficaram presas sob os escombros de um edifício colapsado em Nairobi, Quénia, esta sexta-feira. Safia Ali Aden, irmã de uma das pessoas presas, disse que o irmão lhe ligou de dentro do edifício desabado.

