09 de janeiro de 2026 às 20:18

“Como é que se deixaram transformar em agentes de propaganda?”: JD Vance crítica jornalistas após pergunta sobre o ICE

Em conferência de imprensa na Casa Branca, esta quinta-feira, o vice-presidente norte-americano, JD Vance lançou críticas aos jornalistas após uma pergunta sobre o caso da mulher que foi morta a tiro por um agente do ICE em Minneapolis.

