09 de janeiro de 2026 às 19:24

O momento em que os EUA intercetam mais um petroleiro sancionado nas Caraíbas

As forças norte-americanas abordaram, esta sexta-feira, mais um petroleiro venezuelano no mar das Caraíbas. O governo Trump tem como alvo petroleiros sujeitos a sanções que viajam de e para a Venezuela.

