Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de janeiro de 2026 às 19:20

Momento insólito: pequeno veado desafia grande rinoceronte na Polónia

Imagens mostram o momento em que uma pequena espécie de veado da Ásia tentou, corajosamente, desafiar um enorme rinoceronte de 1,7 toneladas, no Zoo de Breslávia, na Polónia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)