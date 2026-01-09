Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 17:18

JD Vance afirma que agente do ICE envolvido em tiroteio fatal tem “imunidade absoluta”

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, garantiu, esta quinta-feira, que o agente do ICE envolvido na morte de uma mulher em Minneapolis tem “imunidade absoluta” e que agiu em “legítima defesa”.

