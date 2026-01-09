Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 18:20

Imagens aéreas mostram buscas por dezenas de trabalhadores soterrados após colapso de aterro nas Filipinas

Equipas de resgate continuam à procura de 38 pessoas dadas como desaparecidas depois de uma avalanche de lixo ter soterrado trabalhadores, esta quinta-feira, num aterro em Cebu, no centro das Filipinas. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas.

