20 de novembro de 2025 às 13:43Pedro Henrique Miranda

Wicked: Ariana Grande, Cynthia Erivo e o bem contra o mal

O filme continua e expande as reflexões mais profundas do seu antecessor, investigando factos e narrativas, ética e dever. É, em suma, uma fábula moral para tempos modernos incertos.

