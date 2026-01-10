Sábado – Pense por si

10 de janeiro de 2026 às 18:25

George Clooney, Ariana Grande e Emma Stone entre as estrelas que brilharam na passadeira vermelha dos AFI Awards

Várias estrelas de Hollywood reuniram-se, esta sexta-feira, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, para a cerimónia dos AFI Awards. George Clooney, Michael B. Jordan, Emma Stone, Ariana Grande e Jacob Elordi estiveram entre os nomes que passaram pela passadeira vermelha do evento.

