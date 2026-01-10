Sábado – Pense por si

Vídeos
10 de janeiro de 2026 às 18:30

Zelensky garante contacto diário com os EUA em plena tentativa de acordo de paz

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, este sábado, que Kiev mantém contactos quase diários com os EUA, numa fase decisiva das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.

