10 de janeiro de 2026 às 21:16

Apoiantes de separatistas saem à rua no Iémen após dissolução do Conselho de Transição do Sul

Milhares de pessoas manifestaram-se, este sábado, em Aden, no sul do Iémen, em apoio ao Conselho de Transição do Sul, um grupo separatista apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. O protesto surge um dia depois do movimento anunciar a sua dissolução, num contexto de fortes tensões e confrontos com o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

