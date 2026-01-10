Sábado – Pense por si

10 de janeiro de 2026 às 16:00

"Nós vamos sempre proteger o ICE”: Trump defende agente que matou Renee Good em Minneapolis

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o agente que matou Renee Good em Minneapolis “protegeu-se” e reforçou apoio às forças de imigração. Trump descreveu a situação como “terrível”, mas sustentou a versão de legítima defesa das autoridades federais.

