Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de janeiro de 2026 às 20:24

Primeira banda desenhada do Super-Homem roubada a Nicolas Cage vendida por quase 13 milhões de euros

Um exemplar raro da ‘Action Comics nº 1’, a banda desenhada que apresentou o Super-Homem ao mundo em 1938, foi vendido por um valor recorde de 15 milhões de dólares (quase 13 milhões de euros). O ‘comic’, que chegou a ser roubado da casa do ator Nicolas Cage, é considerado uma das peças mais valiosas da história da banda desenhada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente