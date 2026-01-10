Sábado – Pense por si

10 de janeiro de 2026 às 22:31

Ovelhas fogem do rebanho e invadem supermercado na Alemanha

Cerca de 50 ovelhas invadiram uma loja em Burgsinn, na Alemanha, durante uma migração sazonal, apanhando clientes e funcionários de surpresa. Os animais circularam pelos corredores durante cerca de 20 minutos e causaram alguns estragos, antes de regressarem em segurança ao rebanho.

