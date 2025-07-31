Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025 às 21:09

Vulcão mais alto da Eurásia entra em erupção após sismo de magnitude 8,8 na Rússia

Imagens mostram o vulcão russo Klyuchevskaya Sopka, na península Kamchatka, a entrar em erupção pouco depois de um sismo de magnitude 8,8 abalar a região.

