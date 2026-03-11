Sábado – Pense por si

Vulcão Kilauea volta a entrar em erupção e lança lava até 300 metros de altura

O vulcão Kilauea, no Havai, voltou a entrar em erupção, esta terça-feira. Esta foi a 43.ª vez que entrou em erupção desde dezembro de 2024.

