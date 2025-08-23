Sábado – Pense por si

23 de agosto de 2025 às 16:38Associated Press

Vulcão havaiano entra em erupção pela 31.ª vez desde dezembro

Vulcão Kilauea lançou lava a dezenas de metros de altura dentro da cratera Halemaumau, no Parque Nacional dos Vulcões do Havai, sem ameaçar habitações.

