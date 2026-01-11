Sábado – Pense por si

11 de janeiro de 2026 às 16:04

Repórter Sábado: Escândalo que envolve construtor de Palmela e várias agências é muito maior do que se pensava

Um dos agentes imobiliários que intermediou alguns dos negócios suspeitos garante que os diretores da Remax Expo-group sabiam de tudo desde o início. As famílias lesadas, que ficaram sem casa e sem dinheiro, exigiam agora responsabilidades à Remax Portugal. Uma reportagem para ver no NOW, às 22h40.

