Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de março de 2026 às 12:16

Von der Leyen diz que guerra já custou aos europeus “3 mil milhões de euros em importações de combustíveis fósseis"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, esta quarta-feira, que a guerra com o Irão já custou aos contribuintes europeus cerca de 3 mil milhões de euros em importações de energia e alertou que a Europa deve resistir à ideia de voltar a comprar petróleo e gás russos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.