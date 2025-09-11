Sábado – Pense por si

11 de setembro de 2025 às 16:18

Voluntários assinalam o 11 de Setembro a preparar refeições para pessoas carenciadas

Transformar um dia de tragédia num dia para fazer o bem foi o que motivou dois amigos a criar um projeto de voluntariado que prepara refeições para pessoas carenciadas. Quando os EUA assinalam 24 anos do ataque terrorista, por todo o país há voluntários que celebram o espírito de serviço público cozinhando para quem mais precisa.

