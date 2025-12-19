Sábado – Pense por si

19 de dezembro de 2025 às 19:25

"Ninguém tem a menor ideia de Cláudio Valente" na Universidade Brown: Onésimo de Almeida

Onésimo de Almeida, professor da Universidade de Brown, onde pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em estado grave, na sequência de um tiroteio, afirma que o impacto deste episódio na comunidade académica é "horrível".

