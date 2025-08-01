Sábado – Pense por si

01 de agosto de 2025 às 10:52

Viver e Morrer em Gaza: Estreia no NOW a série documental que revela histórias dramáticas de palestinianos

Esta noite, às 23h30 no NOW, não perca a estreia do projeto 'Viver e Morrer em Gaza', da autoria de Alfredo Leite, uma série produzida no terreno com relatos de sobrevivência de palestinianos que vivem numa situação de catástrofe humanitária e fome.

