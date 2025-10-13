Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de outubro de 2025 às 00:01

Vitória de PSD em Gaia era esperada, garante Maria Henrique Espada

A diretora executiva da SÁBADO afirmou que a vitória de Luís Filipe Menezes em Vila Nova de Gaia era "expectável". Apesar de ter deixado no passado as finanças da autarquia em aflição, continua a ter uma "boa impressão" entre a população. "Por vezes as questões financeiras acabam por ter menos peso para os eleitores", disse Maria Henrique Espada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)