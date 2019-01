A carregar o vídeo ...

O subdirector da revista SÁBADO, Carlos Rodrigues Lima, comenta a leitura do acórdão do processo Vistos Gold, onde o antigo ministro Miguel Macedo foi absolvido e o ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo foi condenado.

16:28

Vistos Gold: "De uma mega-acusação, acabámos com uma mega-absolvição" Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.