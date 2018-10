A carregar o vídeo ...

Um vídeo publicado no Youtube mostra uma conversa entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e César Boaventura em Dezembro de 2017, em que o líder "encarnado" procura "mandatar" o empresário para vender o treinador com o intuito de contratar Marco Silva. Ao Correio da Manhã, fonte do Benfica não negou a veracidade desta conversa.

29.10.2018 23:15

29.10.2018 23:15

Vieira "encomenda" saída de Rui Vitória em telefonema. Ouça a conversa













