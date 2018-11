A carregar o vídeo ...

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse em conferência de imprensa que "Rui Vitória continuará a ser o treinador e está comprometido com o Benfica" apesar de "nem todos na SAD" alinharem no mesmo sítio.

22:02

Vieira deixa claro: "Jesus nunca foi contactado" Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.