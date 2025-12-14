Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 19:05Associated Press

Forte tempestade de neve na Rússia obriga a evacuação de estradas e retirada de centenas de pessoas

Uma tempestade de neve e ventos fortes atingiram a região sul de Saratov, paralisando estradas e deixando milhares de pessoas sem eletricidade. Foram retiradas mais de 200 pessoas de veículos presos em bancos de neve.

