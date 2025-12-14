Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 20:20

Milhares de Pais Natal participaram na tradicional corrida natalícia em Paris

Milhares de participantes vestidos com trajes natalícios juntaram-se na capital francesa, este domingo, para correrem os 10 quilómetros da 47.ª edição da tradicional corrida de Natal, que marca o início das celebrações festivas em Paris.

