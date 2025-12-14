Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 21:20Associated Press

‘SantaCon’ enche as ruas de Nova Iorque com milhares em trajes natalícios

Milhares de pessoas vestidas de Pai Natal e outras figuras natalícias participaram, este sábado, na ‘SantaCon’, a tradicional festa de cariz solidário, nos EUA. Os participantes percorreram ruas promovendo o espírito natalício e recolheram alimentos para os mais necessitados.

