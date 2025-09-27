Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de setembro de 2025 às 18:43

Vídeo mostra nuvens de fumo a cobrir a região de Wadi Gaza enquanto bombardeamentos israelitas continuam

Ataques no centro e norte de Gaza mataram várias pessoas que estavam em casa nas primeiras horas da manhã deste sábado. Israel continua com uma grande operação terrestre e um ciclo de ataques aéreos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente