03 de janeiro de 2026 às 13:14

Vídeo mostra explosões em Caracas durante ataque dos EUA

Os EUA atacaram a Venezuela durante a madrugada deste sábado. As imagens mostram aeronaves e explosões na capital venezuelana.

