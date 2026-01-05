Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026 às 10:39

Manifestantes protestam contra ataque dos EUA à Venezuela em frente à prisão onde Maduro está detido em Nova Iorque

Algumas dezenas de manifestantes reuniram-se, no domingo, em frente à prisão de Brooklyn, Nova Iorque, onde o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, está detido, em protesto contra a intervenção militar dos EUA na Venezuela.

