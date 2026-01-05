Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026 às 10:39

Manifestantes saem à rua em Manila em protesto contra ataque dos EUA à Venezuela

As ruas de Manila, nas Filipinas, foram palco, esta segunda-feira, de um protesto contra a ação militar dos EUA na Venezuela.

