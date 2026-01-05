Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026 às 12:20

“Petróleo venezuelano é difícil de trabalhar”: especialista analisa indústria petrolífera da Venezuela após detenção de Maduro

Clayton Seigle, especialista em risco político na indústria de energia, explica as especificidades do petróleo venezuelano, que um roteiro credível para a estabilidade política na Venezuela é fundamental e de como a deposição de Nicolás Maduro pode preocupar países como a China e Rússia.

