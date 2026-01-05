Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026 às 12:55

Maduro já saiu da prisão e seguiu para tribunal em Nova Iorque

Nicolás Maduro e a mulher já deixaram o centro de detenção de Brooklyn. O Presidente venezuelano deposto ser ouvido no tribunal federal de Manhattan, onde responderá por narcoterrorismo e posse de armas.

