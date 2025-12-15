Sábado – Pense por si

Vídeos
15 de dezembro de 2025 às 10:36

Vídeo mostra estudantes escondidos quando polícia chega após tiroteio na Universidade de Brown

As imagens mostram os estudantes agachados numa sala da universidade até a polícia chegar para escoltá-los para fora do edifício. O tiroteio, no sábado, matou dois estudantes e deixou nove feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana