Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de dezembro de 2025 às 22:48Record

Mourinho diz que ficou penálti por assinalar sobre Pavlidis e atira: "Outros choram, pressionam, gritam..."

Treinador do Benfica queixa-se da arbitragem.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)