14 de dezembro de 2025 às 22:20Associated Press

Árvore de Natal volta a iluminar o bairro cristão da Cidade Velha de Jerusalém

Os residentes da Cidade Velha de Jerusalém voltaram a viver o espírito natalício, este domingo, com a iluminação da árvore de Natal e luzes festivas no bairro cristão, pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza.

