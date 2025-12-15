Sábado – Pense por si

15 de dezembro de 2025 às 10:36

Imagens aéreas mostram aparato policial junto à casa de Rob Reiner. Realizador e a mulher foram encontrados mortos

O realizador e ator Rob Reiner, de 78 anos, e a mulher Michele Singer, de 68, foram encontrados mortos em casa, em Los Angeles, nos EUA, este domingo. As autoridades avançam que está a ser investigado um “aparente homicídio”.

