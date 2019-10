A carregar o vídeo ...

Investigadores da Universidade do Hawai divulgaram imagens "inovadoras" de baleias-corcunda enquanto se alimentam em águas do sudeste do Alasca. O vídeo, capturado por drone e pelo ponto de vista do animal, mostra como algumas baleias usam bolhas para otimizar o consumo de presas, criando redes de bolhas.

Vídeo mostra baleias-corcunda a soprar bolhas para capturar presas Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.