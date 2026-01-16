Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de janeiro de 2026 às 22:44

Vídeo mostra avalanche espetacular desencadeada no Cáucaso russo

Imagens captadas por vídeo mostram o momento em que uma avalanche foi artificialmente desencadeada nas montanhas do Cáucaso, na Rússia, como parte de trabalhos de segurança em áreas propensas a acidentes naturais. O deslizamento de neve criou uma corrente poderosa que deslizou pela encosta e chamou a atenção pelo seu impacto visual.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente