27 de dezembro de 2025 às 13:04

Vídeo mostra aparato policial após tiroteio em gabinete do xerife do Condado de Shoshone em Idaho

Suspeito abriu fogo dentro do gabinete do xerife em Idaho, na noite de sexta-feira, deixando um policia e dois civis feridos. O criminoso foi baleado e declarado morto.

