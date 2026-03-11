Sábado – Pense por si

EUA divulgam imagens do momento em que destroem navios lança-minas iranianos

Os EUA anunciaram, esta terça-feira, ter destruído 16 navios lança-minas iranianos perto do estreito de Ormuz. O anúncio surge após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado o Irão com ataques “de uma intensidade nunca antes vista” caso tivesse sido colocadas minas no Estreito de Ormuz e não fossem retiradas.

