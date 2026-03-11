Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de março de 2026 às 10:27

André Ventura: "Governo quer fazer reformas na sua própria cabeça e no seu próprio mundo"

O presidente do Chega disse, em entrevista exclusiva ao NOW, que a reforma da lei laboral é um "fracasso" e que o responsável por isso é o primeiro-ministro. "Esta lógica, de estar sempre a governar assim, a procurar encostar os outros à parede, talvez tenha funcionado com Cavaco Silva nos anos 80, mas o mundo mudou, o país mudou e as pessoas hoje têm mais informação", considerou.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente