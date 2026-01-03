Sábado – Pense por si

03 de janeiro de 2026 às 13:11

Vice-presidente venezuelana exige "prova de vida" após EUA capturarem Nicolás Maduro e a mulher

Os EUA atacaram a Venezuela durante a madrugada deste sábado. "Não sabemos o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores", disse Delcy Rodríguez a um meio de comunicação venezuelano.

