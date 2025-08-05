Sábado – Pense por si

05 de agosto de 2025 às 16:04

Viagens de comboios canceladas e parques encerrados: forte tempestade surpreende habitantes da Escócia

O Serviço Meteorológico do Reino Unido emitiu, esta segunda-feira, um aviso de vento intenso na Escócia. Há registo de árvores tombadas e de linhas de eletricidade danificadas.

