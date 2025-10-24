Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de outubro de 2025 às 08:00

Viabilização da lei da nacionalidade vai depender do "diálogo com o Governo", diz José Luís Carneiro

O secretário-geral do PS disse na quinta-feira, em entrevista exclusiva ao NOW, que a posição do partido sobre a lei da nacionalidade depende do diálogo com o Governo. José Luís Carneiro admitiu ainda que não vai confirmar se se vai abster na votação à lei da nacionalidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana